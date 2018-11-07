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رئيس مدينة رأس البر يكشف تفاصيل جديدة فى أزمة بائعة الخضار

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 09:47 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال اللواء سمير صدقي، رئيس مدينة رأس البر في محافظة دمياط، إنه كان يتابع حملة لإزالة الإشغالات بشوارع المدينة حيث قام أحد الباعة الجائلين بعربات الخضروات بالاعتداء عليه وعلى الموظفين القائمين على إزالة الإشغالات وطلب من الشرطة مساعدتهم لإكمال عملهم وإيقاف المعتدي.

وأوضح صدقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية المحور، أن السيدة كريمة التي تداولت صورها مواقع التواصل الاجتماعي وضعت طفلا رضيعا على عربة الخضروات الخاصة بها كي لا يتمكن موظفو الإشغالات من رفع العربة، مضيفا أن أحد موظفي الاشغالات تمكن من إنقاذ الرضيع قبل سقوطه من فوق العربة.

وأشار رئيس مدينة رأس البر، إلي أن السيدة كريمة رفضت ترك عربة الخضراوات وسقطت أغلب الخضروات من فوقها إثر التدافع والشد والجذب بينها وبين رجال الإشغالات.

وتابع، أن الصورة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي غير دقيقة وتحمل الكثير من الأخطاء التي تقلل من نزاهتها، مؤكدا أنهم قاموا برفع الأشغال من الجزيرة منتصف الطريق وليس أمام أحد المنازل كما تعرض الصورة بالإضافة لوجود جوال خضار وعدد من الأقفاص التي لم تتعرض إلي أي هدر أو رفع مثل باقي الأشغال.
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