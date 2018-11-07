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هويدا مصطفى: الإعلام شهد اضطرابات ومطالب حاليا بنشر الوعي..فيديو

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 09:49 م
هويدا مصطفى
هويدا مصطفى
هاني حسين
قالت الدكتورة هويدا مصطفى، وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن الإعلام المصري مر بإشكاليات ومراحل صعبة، وكان له دور مؤثر ومهم في كافة الأحداث التي شهدتها مصر، وفي بعض الأحيان كان يقع في كثير من التجاوزات، بسبب حالة الفوضى التي شهدناها بعد ثورة 25 يناير، وتلك الحالة انعكست على وسائل الإعلام.

وأضافت "مصطفى" في حوارها مع الإعلامي خالد ابو بكر، في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، قائلة: "حالة الاضطراب في الإعلام استمرت لفترة من الوقت في مرحلة الفوضى التي شهدناها، وتجاوز بعض الإعلاميين دورهم من الناحية المهنية".

وتابعت: "الجمهور تشبع من الجرعة السياسية الكبيرة والأداء المصاحب له إثارة وحماس زائدين التي كنا نشاهدها في وسائل الإعلام، وبدانا في مرحلة إعادة بناء واستقرار، والإعلام مُطالب بنشر الوعي".
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