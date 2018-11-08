ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 170 قرصا مخدرا و43 لفافة هيروين بمحطات السكك الحديد

واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، جهودها الأمنية باستهداف وضبط صور الجرائم، وكذا المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات ومواقف النقل العام.





أسفرت الجهود خلال 24 ساعة، عن ضبط "م. ح. م"، 34 سنة، بمحطة شبرا الخيمة لمترو الأنفاق، بحوزته 43 لفافة لمخدر الهيروين وزنت جميعها 36 جرامًا، وبالكشف عنه تبين سابقة اتهامه فى قضية "سلاح أبيض".





كما تم ضبط "م. خ. ق"، 32 سنة، بمحطة سكك حديد الظاهرية بدائرة قسم شرطة ثانٍ الرمل، وبحوزته 40 قرصًا من عقار أموتريل المخدر، وسلاح أبيض "كتر"، وضبط "أ. م. ع"، 36 سنة، أثناء تواجده بمحطة سكك حديد الظاهرية بدائرة قسم شرطة ثانٍ الرمل بالإسكندرية، وبحوزته 130 قرصًا لعقار أموتريل المخدر.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات لمواجهة صور الخروج على القانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام.