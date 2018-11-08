ضبط 8 كيلو حشيش و10 كيلو بانجو في حملات على 5 محافظات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن جهودها لضبط تجار المواد المخدرة.





أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (الشرقية، الإسكندرية، القاهرة، البحيرة، أسيوط) وقطاع الأمن العام، عقب تحريات مُسبقة واتخاذ الإجراءات عن ضبط كمية لمخدر الحشيش وزنت 8,050 كيلوجرامًا، و10 كيلوجرامات لمخدر البانجو، و500 جرام هيروين، و350 جرام لمخدر الإستروكس.



