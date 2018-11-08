بعد الدعوة إلى مؤتمر للحملة القومية لترشيد استهلاك المياه من منتدى شباب العالم.. الزراعيين والفلاحين: استجابة سريعة لتوصيات الجلسة.. واجب وطني ويجب استخدام طرق ري حديثة

نقيب الزراعيين: استجابة سريعة لتوصيات الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم من النقابات المهنية

نقيب الفلاحين: ترشيد المياه واجب وطني ويجب استخدام طرق الري الحديثة

اتحاد الفلاحين: الزراعة بالدلتا تستهلك مياه بشكل كبير ويجب تطوير أساليب الري

شارك عدد كبير من الزراعيين والمهتمين بالقضايا الزراعية في منتدى شباب العالم، والذي تم عقده في مدينة شرم الشيخ خلال الأيام الماضية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان أبرز من حضر في القطاع الزراعي الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، لتشهد الجلسات نقاشات واسعة حول النهوض بالقطاع الزراعي، والمائي."صدى البلد" استطلع آراء عدد من قيادات نقابة الزراعيين والفلاحين للكشف عن التفاصيل المتعلقة بما تم.في البداية، أكد دكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن النقابات المهنية والعمالية والفلاحين ومنظمات المجتمع المدني وجمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية والاتحاد التعاوني الزراعي والاتحاد التعاوني الاستهلاكي، تحضر المؤتمر التعريفي للحملة القومية لترشيد استهلاك المياه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يبدأ يوم ١٠ نوفمبر الحالي.وقال خليفة، في بيان له، إنه من المقرر أن ينعقد المؤتمر بالتنسيق مع وزارة الري والزراعة والإسكان والصناعة والتنمية المحلية والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم العالي لنشر ثقافة الترشيد عمليا من خلال توزيع أدوات بسيطة للترشيد، وإصلاح الصنابير واستبدالها في المدارس والجامعات والمنشآت العامة، والتعريف عمليا بنظم الري المرشد من خلال معدات الهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربي والقطاع الخاص في هذا المجال.وأضاف نقيب الزراعيين أن الحملة تتم بالتنسيق مع ائتلاف حب الوطن، واللجنة التنسيقية تضم كلا من دكتور مجدي علام، استشاري الأمم المتحدة ومنسق عام الحملة، ودكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، ودكتور خلف الزناتي، نقيب المعلمين، ودكتور الجبالي المراغي، نقيب العمال وممثل الهيئة العربية للتصنيع وممثل وزارة الإنتاج الحربي، وبمشاركة الشركة القابضة للمياه ولجنة المياه بنقابة المهندسين.وأكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن ترشيد استخدام المياه واجب وطني، خاصة أن مصر تقترب من أن تكون تحت خط الفقر المائي.وقال أبو صدام، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، إن هناك طرقًا عديدة يجب استخدامها فى الزراعة لترشيد استهلاك المياه، أهمها استخدام طرق الري الحديثة مثل الري بالتنقيط والرش بدلا من الري بالغمر، واستخدام أصناف من المحاصيل الزراعية تحتاج إلى مياه أقل.وأضاف نقيب عام الفلاحين أن هناك طرقًا عدة لترشيد استهلاك المياه منها تحلية مياه البحر والحفاظ على مياه الأمطار والحفاظ على المياه الجوفية، والأهم من ذلك أن يتم الحفاظ على مياه نهر النيل وحمايتها من التلوث، مع التمسك بحصة مصر من النيل وهي 55 مليار متر مكعب.بينما أكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، أن المباردرة التي أطلقتها نقابة الزراعيين وهي "الحفاظ على المياه" بالتعاون مع النقابات الأخرى هي خطوة جيدة من أجل الحفاظ على المياه والعمل على حمايتها.وقال فرج، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن الأراضي الزراعية القديمة في منطقة الدلتا تستهلك المياه بشكل كبير خلال عملية الزراعة كونها تعتمد على طريقة الري بالغمر، لذا يجب أن يتم تطوير أساليب الري وتغييرها إلى الري بالتنقيط.وأضاف رئيس اتحاد الفلاحين أنه خلال عملية الزراعة يتم استخدام مياه الصرف الزراعي وإعادتها مرة أخرى، وهو ما يساهم في ترشيد استهلاك المياه مع العمل على زراعة المحاصيل التي تحتاج إلى مياه أقل خلال عملية الزراعة.