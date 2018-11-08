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محافظات

محافظ الوادي الجديد: إنشاء ممشى سياحي بحي السبط بالخارجة

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 07:25 ص
اللواء محمد الزملوط،
اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد
منصور ابو العلمين
قرّر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، البدء في إنشاء ممشى سياحي كمتنفس لأهالي منطقة السبط، وتوفير وسائل نقل بتوقيتات مختلفة للعمل داخل المدينة وحتي الموقف الجديد بحي السبط.

يذكر أن فكرة الممشى السياحى كانت مجرد فكرة طرحها اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، كمنتزه عام ومتنفس جديد للمواطنين فى مدينة الخارجة فى ظل عدم وجود متنزهات وحدائق مفتوحة للمواطنين يستطيعون فيها قضاء الأعياد والإجازات لتتحول فكرة المشروع إلى أكبر تجمع مشروعات شبابية بأفكار غير تقليدية، وتصبح الوجهة الأولى للمواطنين من أهالى مدينة الخارجة والقرى التابعة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الإقليم مع مديري مديريات الخدمات والجهاز التنفيذي بالمحافظة.
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