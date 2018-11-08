محافظ الوادي الجديد: إنشاء ممشى سياحي بحي السبط بالخارجة

قرّر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، البدء في إنشاء ممشى سياحي كمتنفس لأهالي منطقة السبط، وتوفير وسائل نقل بتوقيتات مختلفة للعمل داخل المدينة وحتي الموقف الجديد بحي السبط.





يذكر أن فكرة الممشى السياحى كانت مجرد فكرة طرحها اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، كمنتزه عام ومتنفس جديد للمواطنين فى مدينة الخارجة فى ظل عدم وجود متنزهات وحدائق مفتوحة للمواطنين يستطيعون فيها قضاء الأعياد والإجازات لتتحول فكرة المشروع إلى أكبر تجمع مشروعات شبابية بأفكار غير تقليدية، وتصبح الوجهة الأولى للمواطنين من أهالى مدينة الخارجة والقرى التابعة.



