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محافظات

محافظ البحر الأحمر: نهدف للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 07:28 ص
اللواء أحمد عبد الله
اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الاحمر
إبراهيم جادالله
عقد مساء أمس الأربعاء اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا بديوان عام المحافظة لعرض ومناقشة "جائزة مصر للتميز الحكومي" التي يرعاها رئيس الجمهورية.

في بداية اللقاء أكد عبدالله، أن الدولة تتبع توجه إصلاحي عام يهدف للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة ويحقق استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وأشار المحافظ إلى أن هذا التوجه يقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة ويساهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب لطلبات المواطنين.

وتهدف هذه الجائزة إلى تحفيز روح التنافس بين الموظفين من جهة والمؤسسات الحكومية من جهة أخرى، أيضًا تكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة تكريمًا معنويا و ماديا يرسخ قيم العطاء والإنتماء والتميز، ويحفز الجميع على الارتقاء بمستوى الأداء والالتزام بمعايير الجودة.

الجدير بالذكر أن المعهد القومي للإدارة أحد الأذرع الإدارية والتدريبية لوزارة التخطيط هو المنوط بإدارة هذه الجائزة، حيث تقدم الجوائز لخمسة فئات هي المؤسسة الحكومية المتميزة، جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، جائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الذكية، جائزة القيادات المتميزة، جائزة الابتكار والإبداع.

حضر الاجتماع اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام محافظة البحر الأحمر والدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ والسكرتير العام المساعد العميد تامر سمير وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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