بدء الدعاية الانتخابية لـ915 مرشحا في انتخابات الطلابية بجامعة أسيوط

يبدأ اليوم الخميس 915 مرشحًا في انتخابات لجان الاتحادات الطلابية بجامعة أسيوط، الدعاية الانتخابية استعدادًا للانتخابات المقرر إجراؤها الأحد القادم.





وكانت أمس جامعة أسيوط أعلنت الكشوف النهائية بأسماء المرشحين بعد فحص 86 طعنًا من قبل اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة.





وقال الدكتور شحاتة غريب شلقامي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، إن الجولة الأولى من الانتخابات تجرى يوم الأحد القادم بمختلف كليات الجامعة على أن تختتم الانتخابات يوم الخميس 15 نوفمبر بانتخاب رئيس ونائب اتحاد الجامعة.





وأشار "غريب"، إلى أن عدد المرشحين بكلية العلوم 79 مرشحًا بعد فحص 16 طعنًا وقبول اثنين منها، وعدد المرشحين بكلية الفنون الجميلة 35 مرشحًا بعد فحص 4 طعون وقبول واحد منها، وعدد المرشحين بكلية التربية 52 مرشحًا بعد فحص 17 طعنًا، وبلغ عدد المرشحين في كلية التمريض 73 مرشحًا بعد فحص 20 طعنًا وقبول 4 طعون، وبلغ عدد المرشحين فى كلية الزراعة 47 مرشحًا بعد فحص 4 طعون وقبول ثلاثة منها.





وبلغ عدد المرشحين بكلية التجارة 74 مرشحاَ بعد فحص 9 طعون وقبول واحد منهم ، وبلغ عدد المرشحين فى كلية رياض الأطفال 32 مرشحاَ بعد فحص طعن واحد، كما بلغ عدد المرشحين بكلية الآداب 49 مرشحاَ ، وعدد المرشحين بكلية التربية النوعية 35 مرشحاَ ، وعدد المرشحين بكلية التربية الرياضية 56 مرشحاَ ، كما بلغ عدد المرشحين بكلية طب الأسنان 39 مرشحاَ بعد فحص 3 طعون وقبولهم الثلاثة ، وبلغ عدد المرشحين بكلية الصيدلة 44 مرشحًا.





وفى كلية الطب البشرى بلغ عدد المرشحين 35 مرشحاَ ، وبلغ عدد المرشحين في كلية الحقوق 48 مرشحاَ، و25 مرشح في كلية الحاسبات والمعلومات ، كما بلغ عدد المرشحين فى كلية الخدمة الاجتماعية 77 مرشحاَ بعد فحص 4 طعون وقبول واحد منها، وبلغ عدد المرشحين فى كلية الهندسة 61 مرشحاَ بعد فحص 4 طعون وقبول واحد منها، وبلغ عدد المرشحين في كلية الطب البيطري 54 مرشحاَ بعد فحص عدد 2 طعن.