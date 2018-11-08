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برلمان

برلماني: نطرح على وزير التعليم مقترح إدخال مادة المشروعات للابتدائية

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 08:33 ص
الدكتور طارق شوقى
الدكتور طارق شوقى وزير التعليم
معتز الخصوصى
قال النائب عمر مصيلحى، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، إن اللجنة من المقرر ان تلتقى الدكتور طارق شوقى وزير التعليم يوم السبت المقبل.

وأشار مصيلحى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن اللجنة ستطرح على وزير التعليم مقترح إدخال مادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرحلة الإبتدائية، وسنناقش وزير التعليم فى إمكانية مساعدتنا فى هذا المقترح من الناحية التعليمية.

وأكد عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان أنه يؤيد أن يتم منح طلاب المدارس فكرة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تكون بمثابة نواة لهم لكى يفكروا فى هذه الاتجاه مستقبلا، بحيث نعطى لهم نبذة ليتحولوا من الثانوية للصنايع وننمى لديهم هذه الفكرة فى سن صغير.

وكان الدكتور محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان أعلن أن اللجنة ستناقش مع وزارة التعليم إدخال مادة المشروعات بالمرحلة الابتدائية.
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