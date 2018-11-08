نائبة: ننتظر إرسال قانون الحكومة بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قالت النائبة نانسى نصير، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، إن اللجنة تنتظر إرسال مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة للبدء فى مناقشته داخل اللجنة.





وأشارت "نصير"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن لدينا داخل اللجنة أكثر من مشروع قانون مقدم من الأعضاء بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أن اللجنة ستقوم بتقديم هذه المشروعات حال تأخر إرسال مشروع قانون الحكومة، على أن يتم توحيد مشروعات القوانين فى مشروع قانون واحد.





وأكدت عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، أهمية مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف توحيد المسمى والجهود والجهات المعنية، إضافةً إلى تذليل العقبات وإعطاء المميزات لتشجيع صغار المصنعين لكى يقوموا بعمل مشروعات.