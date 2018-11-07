تنفيذية المحافظين تناقش آلية عمل اللجان الداخلية بالحزب في اجتماعها الأسبوعي

عقد المكتب التنفيذي لحزب المحافظين، اجتماعه الأسبوعي الدوري، مساء اليوم الأربعاء بمقر الحزب.



وناقش الاجتماع الذي ترأسه الأسبوع الحالي، المهندس عمرو الشريف نائب رئيس الحزب لشئون التنظيم، عددا من الموضوعات المتعلقة بآلية عمل اللجان داخل الحزب، وناقش عددا من التوصيات لرفعها للمجلس الرئاسي.



كما تم ترشيح رشا عمار المتحدث الإعلامي للحزب ورئيس لجنة الإعلام للمشاركة ضمن الوفد الاطلاعي لكوادر الأحزاب السياسية لدول شمال إفريقيا الذي سيزور الصين خلال الفترة من 21 لـ30 من الشهر الجاري.



فيما شارك في الاجتماع المستشار محمد عبد المولي نائب أول رئيس الحزب، والمهندس عماد الشريف نائب رئيس الحزب لشؤون التخطيط والمتابعة، والمهندس رشدي العجوز، نائب رئيس الحزب للشؤون الاقتصادية، وأحمد حنتيش، نائب رئيس الحزب لشؤون الثقافة والإعلام، ورشا عمار المتحدث الإعلامي للحزب.