الأعلى لشئون خدمة المجتمع يقرر توسع الجامعات في قوافل التنمية

قال الدكتور نظمي عبد الحميد، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ناقش التوسع في إرسال القوافل الطبية وتنويع المناطق التي تتوجه لها القوافل.





وأضاف "عبد الحميد"، في تصريح لـ«صدى البلد»، أن هناك خريطة توزيع لقوافل التنمية المتكاملة للمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أنه يتم تحديد المناطق الخاصة بكل جامعة لإرسال القوافل إليها.



