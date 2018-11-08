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تعليم

الأعلى لشئون خدمة المجتمع يقرر توسع الجامعات في قوافل التنمية

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 05:13 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
قال الدكتور نظمي عبد الحميد، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ناقش التوسع في إرسال القوافل الطبية وتنويع المناطق التي تتوجه لها القوافل.

وأضاف "عبد الحميد"، في تصريح لـ«صدى البلد»، أن هناك خريطة توزيع لقوافل التنمية المتكاملة للمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أنه يتم تحديد المناطق الخاصة بكل جامعة لإرسال القوافل إليها.

وأوضح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القوافل بالجامعات أصبحت لا تقتصر على القوافل الطبية، ولكن تم توسيع عمل القوافل لتصبح قوافل تنمية متكاملة، مشيرا إلى أن جامعة عين شمس أرسلت قوافل إلى محافظات دمياط، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، ومن المقرر تنظيم قافلة إلى بني سويف في 28 نوفمبر.
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