ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

تصريح جديد من محافظ دمياط حول واقعة بائعة الخضار وتتوعد المخطئ

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 10:33 م
صدى البلد
محمد القاضي
قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إننا لن نقبل بأي إهانة للمواطن المصري، معقبه: «مش بنرضي بإهانة المواطنين في دمياط، والمفروض ننفذ عليه القانون بدون عنف».

وأضافت خلال تصريحات تليفزيونية عبر فضائية "On E"، أنه تم إحالة واقعة بائعة الخضار للتحقيق، موضحه: «جبنا المجموعة إللي كانت نازلة الإشغالات علشان التحقيق، وإللي هتثبت إدانته هنشيله».

وأشارت محافظ دمياط: «المفروض دلوقتي بنعمل أسواق حضارية لكل المدن، بدأنا بسوق في فارسكور ومدينة دمياط، وفيه سوق بنعمله علي طريق النيل علشان الباعة الجائلين»، موضحه أن الأسواق الحضارية تحمي الباعة الجائلين من التعرض لحملات الإشغالات، بالإضافة إلي إعطاء المواطن الفرصة للتمتع بأرصفة الشوارع.


loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. موقف طريف يجمع بين منى الشاذلي وخالد النبوي على الهواء

68 عاما وما زال الحلم العربي حبيس الأدراج.. القوة العربية المشتركة الورقة الأخيرة لحماية العرب.. مطالب مصرية بضرورة تشكيلها لمواجهة التحديات المختلفة.. وإيران وتركيا وإسرائيل ثلاثي الخطر على المنطقة

نجم الترجي يوجه رسالة تحذير نارية.. ويتوعد الأهلي قبل نهائي أفريقيا

بائعة الخضار تكشف تفاصيل لقائها مع محافظ دمياط: جابت حقى.. فيديو

بعد ظهور بسمة بوسيل الأخير.. أسرار رشاقة المشاهير بعد الولادة.. صور

عزة مصطفى تكشف تفاصيل رسالة محمد صلاح لـ نحاتة المنيا.. فيديو

راموس يواصل مسيرة الدم ويتسبب في إصابة خطيرة للاعب فيكتوريا بلزن..فيديو

حليف أردوغان القوي يعترف: تركيا على حافة الهاوية

رئيس مدينة رأس البر يكشف تفاصيل جديدة فى أزمة بائعة الخضار

روبي تظهر بلوك جديد على طريقة منة شلبي .. صور

خالد بيومي يكشف لـ صدى البلد روشتة تتويج الأهلي باللقب الأفريقي على حساب الترجي

كاف يبقي على إنذارات لاعبي الترجي في نهائي أفريقيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهور بسمة بوسيل الأخير.. أسرار رشاقة المشاهير بعد الولادة.. صور

63 % نسب الإشغال السياحي بالبحر الأحمر.. والألمان في الصدارة

روبي تظهر بلوك جديد على طريقة منة شلبي .. صور

حقيقة انتهاء الخلاف بين غادة عبد الرازق ورانيا يوسف

محمد حسن نجم أراب أيدول فى ضيافة صدى البلد .. صور

فيديو

تامر عبد المنعم يكشف كواليس الصلح مع محمد فؤاد.. فيديو
بائعة الخضار تكشف تفاصيل لقائها مع محافظ دمياط: جابت حقى.. فيديو
أشهر مقدمي البرامج فى الـ CNN يشيد بالسياحة المصرية.. فيديو
وزيرة السياحة البلغارية: أشعر برغبة غير عادية لزيارة مصر.. فيديو
محمد أبو العينين: ربنا يحمي المصريين والرئيس السيسي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟