تصريح جديد من محافظ دمياط حول واقعة بائعة الخضار وتتوعد المخطئ

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إننا لن نقبل بأي إهانة للمواطن المصري، معقبه: «مش بنرضي بإهانة المواطنين في دمياط، والمفروض ننفذ عليه القانون بدون عنف».



وأضافت خلال تصريحات تليفزيونية عبر فضائية "On E"، أنه تم إحالة واقعة بائعة الخضار للتحقيق، موضحه: «جبنا المجموعة إللي كانت نازلة الإشغالات علشان التحقيق، وإللي هتثبت إدانته هنشيله».



وأشارت محافظ دمياط: «المفروض دلوقتي بنعمل أسواق حضارية لكل المدن، بدأنا بسوق في فارسكور ومدينة دمياط، وفيه سوق بنعمله علي طريق النيل علشان الباعة الجائلين»، موضحه أن الأسواق الحضارية تحمي الباعة الجائلين من التعرض لحملات الإشغالات، بالإضافة إلي إعطاء المواطن الفرصة للتمتع بأرصفة الشوارع.





