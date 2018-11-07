نائب رئيس الترجي يكذب كاف ويكشف سبب تأخر طرح تذاكر نهائي أفريقيا

قال رياض بنور، نائب رئيس الترجي الرياضي، إن عقوبة الاتحاد الأفريقي ضد جماهير الفريق التونسي تم فرضها بالفعل في وقت سابق، وذلك عكس ما صرح به رئيس لجنة المسابقات بالكاف طارق بوشماوي.





وأضاف بنور، في تصريحات إذاعية: "نحن نعاني من مشكلة عدم طرح تذاكر نهائي إفريقيا قبل يومين من المباراة، لكن ذلك يعود إلى قرار الكاف الخاص بإغلاق مدرج الفيراج".





وتابع: "وهنا أريد توضيح أن إدارة النادي تلقت خطابًا يتضمن عقوبة بـ300 ألف دولار، ولعب مباراتين بدون جمهور مع تأجيل التنفيذ، كما تضمن الخطاب إلزامية تطبيق البيان الذي سيصل إلينا في وقت لاحق".





وواصل: "وبعد وصول البيان تأكدت عقوبة إغلاق مدرج الفيراج، وقد تداول الجميع هذا البيان وما تضمنه، ولذلك فإن عدم ترويجنا للتذاكر لم يكن اختياريًا، إنما فرض علينا الانتظار حتى اليوم لطرح التذاكر للبيع، وقد تم الاعتراف بحدوث خطأ في حق جمهور الترجي".





وأتم: "علينا أن نتحد من أجل إنجاح العرس الكروي يوم الجمعة المقبل، وأنا أثق في الحشد الجماهيري الذي سيحضر في مباراة رادس، من أجل التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا".



