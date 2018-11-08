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روتاري الإسكندرية صن رايز ينظم ندوة عن الصحة والجمال .. صور

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 08:09 ص
ندوة عن الصحة والجمال
ندوة عن الصحة والجمال
أحمد عبد العزيز
نظم نادي روتاري الإسكندرية "صن رايز" برئاسة الدكتورة إيمان شفشق بالاشتراك مع نادي "اينرويل الإسكندرية" شرق ندوة بعنوان الجمال والصحة، بالنادي السوري.

تحدثت بالندوة الدكتورة وفاء محلبة، استشاري التغذية والسمنة والتجميل، على أهمية اتباع نظم تغذية صحية للمحافظة على الصحة العامة للإنسان والحرص على ممارسة التمارين الرياضية.

كان نادي روتاري الإسكندرية قد نظم "صن رايز" برئاسة الدكتورة إيمان شفشق، حملة تبرع بالدم وذلك وذلك داخل نادي سبورتنج بالإسكندرية، تحت رعاية محافظ المنطقة الروتارية ٢٤٥١ عبد الحميد العوا.
روتاري الإسكندرية صن رايز ينظم ندوة عن الصحة والجمال .. صور
روتاري الإسكندرية صن رايز ينظم ندوة عن الصحة والجمال .. صور
روتاري الإسكندرية صن رايز ينظم ندوة عن الصحة والجمال .. صور
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