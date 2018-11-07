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هدى زكريا: الشباب ظل حبيسا في دور التلميذ المتلقي

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 10:38 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع السياسي والعسكري، إن الشباب بقوا محبوسين "في دور التلميذ الذي يتلقى الحكمة من معلمية الأكبر سنًا"، والذين يمتلكون سلطة الحديث والأوامر عليهم.

وأوضحت "هدى" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامية ريهام الديب في برنامج "مصر النهاردة" المُذاع على فضائية الأولى، أن مصطلح "صراع الأجيال" ظهر من الصراع الناشب بين جيلي الشباب والأكبر سنا، والذي تسبب في قطيعة جيلية تاريخية، مؤكدا أن كل محاولات الشباب للتقدم كانت تصطدم بالتقاليد والعادات الصلبة التي توقف مسيرة تقدمهم، وتلزمهم خانة "التلميذ المستمع".

وأشارت أستاذ علم الاجتماع السياسي، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم بالتواصل والاستماع للشباب، مؤكدًا أن مؤتمرات شباب العالم تهدف لإعداد الشباب والحفاظ على الهوية المصرية.
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