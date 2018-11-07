لقاءات مهنية وجلسات نقاشية لوزيرة السياحة من بورصة لندن.. تسويق مصر عبر Destination Branding ..مفهوم people to people وحملة GEM20/20 موجهة للمصريين والسائحين ..برنامج الاصلاح الهيكلى الشهر الجارى..صور

وزيرة السياحة :

تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق في مصر لتتواكب مع المعايير الدولية

توسع فى شبكة الفنادق المصرية الحاصلة على شهادات الاستدامة

إمكانية استضافة مصر لاجتماعات المجلس الدولي للسياحة والسفر خلال الفترة المقبلة

القيادة السياسية تولي قطاع السياحة أهمية كبيرة باعتباره احد دعائم الاقتصاد القومي

98% من قطاع السياحة المصرى يمثله القطاع الخاص

زيادة تنافسية السياحة ليكون قطاعا أقوى وأكثر تحملا للصدمات



التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة مع جلوريا جيڤارة رئيسة المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC ووزيرة السياحة السابقة للمكسيك، في الجناح المصري المشارك ببورصة لندن، وذلك على هامش مشاركتها في بورصة لندن الدولية للسياحة WTM المنعقدة حاليا فى العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 5-7 نوفمبر الجارى.



واستهلت رئيسة المجلس الدولي للسياحة والسفر الحديث بالاشارة إلى كلمة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة ، التي ألقتها في الجلسة النقاشية التي أقامها المجلس على هامش بورصة لندن الدولية للسياحة، حول الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الوزارة لتطبيق مفاهيم السياحة المستدامة.



وقالت جلوريا جيڤارة إن المجلس لديه خبراء في مجال السياحة وأنها على استعداد لتقديم المساعدة الفنية لوزارة السياحة المصرية في أي من جوانب تطبيق برامج الوزارة لتنشيط السياحة.



واستعرضت تجربة المكسيك السياحية وما واجهته من مشكلات والجهود التي قامت بها الدولة للنهوض بهذا القطاع المهم، بالإضافة إلى تطبيق مفاهيم التنمية المستدامة في بعض المدن المكسيكية، وكيف وصلت بعض المدن إلى توثيق تجربتها مع اليونسكو.



كما عرضت الجهود التي قامت بها لرفع كفاءة الفنادق هناك والتعاون مع وزارة الصحة والمجتمع المدني بالمكسيك لإعطاء شهادة صحية سنوية للفنادق، وتجديدها كل عام للتأكيد على جودة الخدمات المقدمة.



من ناحيتها قالت الدكتورة رانيا المشاط ان وزارة السياحة بدأت بالفعل في إجراء فحص شامل للفنادق في المحافظات السياحية، وقد بدأت بمدينة الغردقة كمرحلة أولى، واستعانت الوزارة ببيت خبرة عالمي معتمد لاستشارات الصحة والسلامة للقيام بذلك.



وأشارت الوزيرة إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي يتضمن خطة لتطوير الخدمات المقدمة للسائحين فى مصر، مضيفة أنه يتم حاليا العمل على تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق في مصر لتتواكب مع المعايير الدولية، مشيرة الى صندوق تطوير الفنادق الذى يساهم فى تطوير وتنمية القطاع الفندقى.



وقالت إن مصر تعمل أيضا على التوسع فى شبكة الفنادق المصرية الحاصلة على شهادات الاستدامة (شهادة النجمة الخضراء) للفنادق التي تمتثل لمعايير واشتراطات تتعلق بادارتها البيئية والاجتماعي والمعترف بها من المجلس العالمي للسياحة المستدامة.



واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط استراتيجية وزارة السياحة الحالية نحو تحديث أدوات الترويج، مشيرة إلى انها تتضمن التسويق لمصر من خلال علامات سياحية Destination Branding لكل منطقة سياحية لابراز ما تمتلكه مصر من إمكانيات سياحية هائلة.



وفِي هذا الصدد أكدت جلوريا جيفارا، أن الترويج لكل منطقة سياحية على حدى كان من أسباب نجاح التجربة السياحية المكسيكية، مشيرة إلى تجربة "المدن الساحرة" حيث اختارت الدولة عددا من المدن المكسيكية كمدن سياحية نموذجية تقدم للزائر تجربة مختلفة وروجت لها عالميا، وكان لإشراك الأهالي والمجتمع المدني دور كبير في نجاح التجربة، موضحة أن هذا كان له مردودا كبيرا جدا على السياحة.



وقالت الوزيرة إن مفهوم people to people، وحملة GEM20/20، ستكون موجهة أيضا للشعب المصري أيضا وليس فقط للعالم الخارجي، وذلك لدعم السياحة المستدامة والمسئولة من خلال نشر مفاهيم الميثاق العالمي لاخلاقيات السياحة، مشيرة الى بروتوكول التعاون بين وزارتي السياحة والصحة في هذا الاطار.



وتطرق الحديث إلى إمكانية استضافة مصر لاجتماعات المجلس الدولي للسياحة والسفر خلال الفترة المقبلة، وأشارت الدكتورة رانيا المشاط الى مركز المؤتمرات الدولي الذي تم افتتاحه مؤخرا في مدينة شرم الشيخ، وتبلغ مساحته نحو 30 ألف متر، ويضم قاعة رئيسية و6 قاعات فرعية، ومزودة بأحدث الأجهزة التكنولوجية الحديثة، و تتسع لما يقرب من 7 آلاف فرد.



وفِي نهاية اللقاء قدمت الدكتورة رانيا المشاط هدية تذكارية لرئيسة المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC، واصطحبتها في جولة بالجناح المصري المشارك فى البورصة، حيث أعربت رئيسة المجلس عن إعجابها بالجناح وما يحتوي عليه من تكنولوچيا تفاعلية جذبت زوار المعرض اليه.



كما شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة في جلسة نقاشية نظمها المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC ، مع وزراء سياحة اليونان وبلغاريا، والرئيس التنفيذي لتنمية السياحة لإمارة رأس الخيمة بالإمارات العربية المتحدة، وأدار النقاش المذيع الأمريكي الشهير بيتر جرينبرج بقناة ‪CBS‬ الإخبارية الأمريكية، وحضرتها السيدة جلوريا جيڤارة رئيسة المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC جاء ذلك على هامش مشاركة الوزيرة في بورصة لندن الدولية للسياحة WTM المنعقدة في العاصمة البريطانية لندن في الفترة من ٥-٧ نوفمبر الجاري.



تناولت الجلسة عرض التجارب السياحية الناجحة في الدول المختلفة ومنها مصر، وذلك في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية، والإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها تلك الدول لتطبيق مفاهيم السياحة المستدامة.



وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة خلال كلمتها أن وزارة السياحة بصدد إطلاق برنامج إصلاح هيكلي يهدف إلى تطبيق مفاهيم التنمية المستدامة، التي تتماشى مع الاتجاهات العالمية، وزيادة تنافسية القطاع، مشيرة الي ان برنامج الإصلاح الهيكلي للقطاع يعتمد على عدد من المحاور التشريعية والمؤسسية والتنمية المجتمعية.



وأشارت الوزيرة الى دعم الدولة لقطاع السياحة حيث إنه من أهم القطاعات في مصر التي لها علاقة وتأثير مباشر على تنمية المجتمع من خلال توفير فرص العمل، وتحسين البنية التحتية، وأضافت أن كل فرصة عمل مباشرة يوفرها القطاع يقابلها أربع فرص عمل غير مباشرة أي أن مضاعف التشغيل في القطاع 4:1 ، لافتة إلى تطلعها بأن يكون في كل بيت فرد يعمل في مجال السياحة.



وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن القيادة السياسية تولي قطاع السياحة أهمية كبيرة باعتباره احد دعائم الاقتصاد القومي.



كما أكدت الوزيرة على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في النهوض بقطاع السياحة ، حيث إن 98% من قطاع السياحة المصرى يمثله القطاع الخاص.



واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط استراتيجية وزارة السياحة الحالية نحو تحديث أدوات الترويج، والاستعانة بالمنصات الرقمية، والتكنولوچيا الحديثة، وأشارت إلى أهمية التسويق لمصر من خلال علامات سياحية Destination Branding لكل منطقة سياحية لما تمتلكه مصر من إمكانيات سياحية هائلة وأشارت إلى أهمية تطوير جودة الخدمات المقدمة للسائحين في مصر.



وقالت إن افتتاح المتحف المصرى الكبير في ٢٠٢٠ سيكون أحد عناصر الحملة الترويجية الجديدة لمصر تحت شعار " ٢٠٢٠ "GEM 2020"، مشيرة إلى أنه سيكون أكبر متحف آثار في العالم، وسوف يقدم لزائريه تجربة مختلفة واستثنائية تعكس عظمة الحضارة المصرية في إطار حديث وعصري.



وأنهت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على الأهمية التي توليها الوزارة بتحقيق التنمية المستدامة للسياحة المصرية، والتي تضع الاهتمام بالعنصر البشري على رأس أولوياتها وهو ما يتماشى مع المفهوم الذي تتبناه الحملة الترويجية الجديدة لمصر تحت شعار "People to People "P2P، والذي يهدف إلى تعزيز التقارب الإنسانى بين شعوب العالم والشعب المصرى.



موضحة أن حرف "p" هو أول حرف من كلمة People ، وأول حرف من كلمة "peace" السلام وأول حرف من كلمة "passion" والتي تعني الشغف ، وكلمة "progress" والتي تعني التقدم، و"pride" والتي تعني الكبرياء لتوصل رسالة للعالم بأن الشعب المصري هو شعب محب للسلام مليء بالشغف والكبرياء ويسعى للتقدم .



كما التقت وزيرة السياحة، بمايكل أليس وزير السياحة والتراث والثقافة الإنجليزى في الجناح المصري المشارك بالبورصة لبحث سبل تعزيز التعاون في قطاع السياحة بين البلدين خلال الفترة المقبلة جاء ذلك خلال مشاركتها في بورصة لندن الدولية للسياحة WTM المنعقدة حاليا خلال الفترة من 5-7 نوفمبر الجارى بالعاصمة البريطانية لندن.



استهلت الوزيرة اللقاء باصطحاب نظيرها الإنجليزي في جولة داخل الجناح المصري، أشارت خلالها الى أن الجناح تم تجهيزه بشكل مختلف هذا العام، وتم تزويده بأحدث الوسائل التكنولوجية التفاعلية والتقنيات الرقمية الحديثة.



وشاهد الوزير الإنجليزى تمثال رمسيس الثاني من خلال ‪Augmented Reality ، الصور الثلاثية الأبعاد "هولوجرام" والملك توت عنخ آمون و كرسي العرش الخاص به في الجزء الخاص بالمتحف الكبير، والنظارات ثلاثية الأبعاد التي تأخذ الزائرين في تجربة تفاعلية بتقنية ال virtual reality يرون من خلالها لقطات مصورة بتقنية ٣٦٠ درجة لبعض الأماكن السياحية المصرية في البحر الأحمر وسيناء.



وأثنى الوزير الانجليزي على المسلات الأربع الموجودة بالجناح والكتابات المصورة الحديثة عليها والمستوحاة من اللغة الهيروغليفية والتي تحكى قصة قصيرة لتجربة السائح عند زيارته لمصر حيث الشمس والبحر والأهرامات .



وخلال اللقاء استعرضت الوزيرة رؤيتها للقطاع السياحى المصرى خلال المرحلة المقبلة، والذي يلقى دعما من القيادة السياسية ،وقالت أن برنامج الوزارة للاصلاح الهيكلي الذي يهدف الى تطبيق مفاهيم التنمية المستدامة التي تتماشى مع الاتجاهات العالمية، وزيادة تنافسية قطاع السياحة المصرى ليكون قطاعا أقوى وأكثر تحملا للصدمات.



واشارت الوزيرة الى أن برنامج الاصلاح الهيكلى سيتم إطلاقه نهاية الشهر الحالي من البرلمان المصري، وأضافت أن البرنامج يتكون من عدة محاور منها الاصلاح التشريعي ورفع كفاءة العنصر البشري ، مؤكدة على أن محاور البرنامج تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والتي أعلنتها الأمم المتحدة.



من ناحيته أشار الوزير الإنجليزى الى أن هناك طلبا متزايدا من السوق الانجليزي على السفر الى مصر، و قال أن مصر بها إمكانيات سياحية هائلة من شأنها أن تساهم فى زيادة حركة السياحة الوافدة إليها خاصة من بريطانيا.



وقالت الوزيرة أن مصر ترحب دائما بضيوفها من بريطانيا ومن كافة الدول، مشيرة الى أن هناك تعاونا وتنسيقا مستمرا بين الوزارة والقطاع الخاص وشركات السياحة العالمية



واشارت الوزيرة الى مطار سفنكس الذي سيتم افتتاحه تجريبيا قريبا ، والذي يبعد ١٥ دقيقة من موقع المتحف،و في هذا الصدد قال الوزير ان وجود المطار بالقرب من المتحف سيساهم بلا شك فى تسهيل حركة السائحين إليه.



واختتمت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة اللقاء بدعوة الوزير الانجليزي لزيارة مصر ، ورحب الوزير بالدعوة وقال أنه يتطلع لذلك.