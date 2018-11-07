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أشهر مقدمي البرامج فى الـ CNN يشيد بالسياحة المصرية.. فيديو

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 10:35 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال ريتشارد كويست أشهر مقدمى البرامج فى شبكة سي إن إن، خلال المشاركة في بورصة لندن الدولية للسياحة WTM المنعقدة حاليا فى العاصمة البريطانية لندن إن وزيرة السياحة المصرية الدكتورة رانيا المشاط لم تقدم لى دعوة لزيارة مصر.

وأكد "أنه بما قدمته وزيرة السياحة من شرح تفصيلى دفعتني بقوة لزيارة مصر"، موضحا «لا يمكن أن أقاوم زيارة مصر»

وأضاف خلال تقرير تم اذاعته ببرنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى أحمد موسى، إنه دائما لديه رغبة وخطط لزيارة مصر.
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