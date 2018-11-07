طارق السيد: سيتم زيادة وتيرة الإعلان عن المتحف الكبير..فيديو

قال الدكتور طارق السيد، المشرف على مشروع المتحف الكبير، خلال المشاركة في بورصة لندن الدولية للسياحة WTM المنعقدة حاليا فى العاصمة البريطانية إن بورصة لندن السياحية بداية حملة الترويج العالمية للمتحف المصري الكبير.



وأضاف خلال تقرير تم إذاعته ببرنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أنه سيتم زيادة وتيرة الإعلان عن المتحف خلال الأيام المقبلة لتصل إلى ذروتها بداية العام المقبل عند الإعلان عن تاريخ افتتاح المتحف بشكل دقيق.



وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مصر ارتفاعا فى نسبة السياحة.

