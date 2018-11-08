انتهاء مهلة إعفاء الممولين من غرامات تأخير سداد أصل الضريبة 12 نوفمبر

كشفت وزارة المالية عن انتهاء المهلة الخاصة بإعفاء الممولين بنسبة 90% من غرامات التأخير عند سداد أصل الضريبة بالكامل، 12 نوفمبر المقبل.





وأكدت الوزارة حرص الحكومة ممثلة في وزارة المالية في التيسير على المواطنين والممولين من خلال المزايا الممنوحة لهم بموجب القانون رقم 174 لسنة 2018.





وأضافت وزارة المالية، أن القانون تم تطبيقه في 15 أغسطس الماضي لمدة 6 أشهر لتكون المرحلة الأولى من التجاوز عن مقابل التأخير بنسبة خصم 90% من 15 أغسطس 2018 ولمدة 3 أشهر حتى 12 نوفمبر 2018، وتبدأ المرحلة الثانية بنسبة خصم 70% من 13 نوفمبر 2018 ولمدة 45 يوم حتى 27 ديسمبر 2018، على أن تبدأ المرحلة الثالثة بنسبة خصم 50% من 28 ديسمبر 2018 ولمدة 45 يوم حتى 9 فبراير 2019.





وأشارت إلى أنه على الممولين الاستفادة من هذه الفرصة بالحصول على الإعفاء والذي جاء تنفيذا لمبادرة الحكومة وحرصها على تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم في ظل قيام الدولة ببذل الجهد للتخفيف على المؤسسات ومجتمع الأعمال.



