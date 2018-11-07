وزير السياحة اليونانية: مصر دولة جميلة.. فيديو

قال أولجا يفالوياني، وزير السياحة اليونانية، خلال مشاركتها في بورصة لندن الدولية للسياحة WTM المنعقدة حاليا فى العاصمة البريطانية إن مصر أحد أهم الأماكن السياحية المفضلة لها، معربة عن أملها أن تتعافى السياحة المصرية بصورة سريعة وتعود إلى معدلاتها الطبيعية.



وأضاف خلال تقرير تم اذاعته ببرنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن مصر دولة جميلة، مشيدة بمجهودات وزير السياحة رانيا المشاط فى عملية الترويج للسياحة، وأيضا بما تقوم به من برامج لجذب السائحين.



وكشفت أن منطقة البحر المتوسط لديها إمكانيات أن تكون الوجهة السياحية الأولى في العالم، ومن الممكن أن تحقق كثيرا من الزيارات من السائحين.