ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

وزير السياحة اليونانية: مصر دولة جميلة.. فيديو

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 10:51 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال أولجا يفالوياني، وزير السياحة اليونانية، خلال مشاركتها في بورصة لندن الدولية للسياحة WTM المنعقدة حاليا فى العاصمة البريطانية إن مصر أحد أهم الأماكن السياحية المفضلة لها، معربة عن أملها أن تتعافى السياحة المصرية بصورة سريعة وتعود إلى معدلاتها الطبيعية.

وأضاف خلال تقرير تم اذاعته ببرنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن مصر دولة جميلة، مشيدة بمجهودات وزير السياحة رانيا المشاط فى عملية الترويج للسياحة، وأيضا بما تقوم به من برامج لجذب السائحين.

وكشفت أن منطقة البحر المتوسط لديها إمكانيات أن تكون الوجهة السياحية الأولى في العالم، ومن الممكن أن تحقق كثيرا من الزيارات من السائحين.
loading...

ترشيحاتنا

رئيس مسابقات الكاف يفجر مفاجأة بشأن عقوبة جماهير الترجي

قطر تكرم رياضيا مدرجا على قوائم الإرهاب وسط ردود أفعال غاضبة من الخليج

بعد 217 عاما.. مصر تطالب بريطانيا بإعادة حجر رشيد

شاهد.. دموع رشيدة أول فلسطينية مسلمة في الكونجرس وسط زغاريد أنصارها

حقيقة انتهاء الخلاف بين غادة عبد الرازق ورانيا يوسف

خالد بيومي يكشف لـ صدى البلد روشتة تتويج الأهلي باللقب الأفريقي على حساب الترجي

شاهد.. موقف طريف يجمع بين منى الشاذلي وخالد النبوي على الهواء

تحول جذري في الموقف الأمريكي من بشار الأسد

القبض على 3 إيرانيين بجوازات سفر إسرائيلية مزورة

جماهير الأهلي تحضر المران باستاد رادس استعداداً للترجي.. فيديو وصور

سياسي تركي يحذر من أزمة خطيرة تهدد استقرار بلاده

عزة مصطفى تكشف تفاصيل رسالة محمد صلاح لـ نحاتة المنيا.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهور بسمة بوسيل الأخير.. أسرار رشاقة المشاهير بعد الولادة.. صور

63 % نسب الإشغال السياحي بالبحر الأحمر.. والألمان في الصدارة

روبي تظهر بلوك جديد على طريقة منة شلبي .. صور

حقيقة انتهاء الخلاف بين غادة عبد الرازق ورانيا يوسف

محمد حسن نجم أراب أيدول فى ضيافة صدى البلد .. صور

فيديو

تامر عبد المنعم يكشف كواليس الصلح مع محمد فؤاد.. فيديو
بائعة الخضار تكشف تفاصيل لقائها مع محافظ دمياط: جابت حقى.. فيديو
أشهر مقدمي البرامج فى الـ CNN يشيد بالسياحة المصرية.. فيديو
وزيرة السياحة البلغارية: أشعر برغبة غير عادية لزيارة مصر.. فيديو
محمد أبو العينين: ربنا يحمي المصريين والرئيس السيسي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟