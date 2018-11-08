نائبة تعد مشروع قانون لإنشاء صندوق لرعاية المصريين في الخارج

قالت النائبة نانسى نصير، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، إنها انتهت من إعداد مشروع قانون لإنشاء صندوق لرعاية المصريين فى الخارج، مشيرة إلى أنها ستتقدم به قريبًا إلى البرلمان.





وأشارت "نصير"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن الهدف من مشروع القانون هو رعاية المصريين فى الخارج من حيث الاهتمام بمشاكلهم المالية والتى لا تستطيع السفارات والحكومات بحلها، خاصة وأن المشاكل القانونية لهم تكلفهم الكثير من الأموال.





وأكدت عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، أن الهدف من مشروع القانون أيضًا هو الحفاظ على الحقوق العمالية للمصريين فى الخارج، ونقل جثامينهم.