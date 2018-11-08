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حوادث

تجديد حبس 3 سيدات بتهمة سرقة المواطنين بالقاهرة

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 07:02 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عمرو خليفة
قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، تجديد حبس 3 سيدات، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهن، لاتهامهن بسرقة المواطنين.

كان ضباط قسم مكافحة جرائم النشل بالقاهرة ألقوا القبض على ٣ سيدات مسجلات خطر سرقات ونشل، وبحوزتهن 3 حوافظ نقود بداخلها 1850 جنيهًا و3 هواتف محمولة، حلق ذهب مجهولة المصدر.

وبمناقشتهن اعترفن بتكوينهن تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب وقائع السرقة بأسلوب "المغافلة"، وأن المضبوطات بحيازتهن من متحصلات نشاطهن الإجرامي (جارٍ التوصل لمالكيها). 

واعترفن بارتكاب 2 حادث سرقة بذات الأسلوب.

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