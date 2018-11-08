تجديد حبس عاطلين سرقا هاتف مهندس بمصر القديمة

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بتجديد حبس عاطلين، ١٥ يوما على ذمة التحقيق في اتهامهما بسرقة هاتف مهندس تحت تهديد السلاح.





البداية كانت أثناء تفقد قوة أمنية من مباحث قسم مصر القديمة الحالة الأمنية بمنطقة الكورنيش، حيث استمعت القوات لاستغاثة أحد الأشخاص، وأكد أن شخصين يستقلان دراجة نارية أدلى بأوصافهما، قاما باستيقافه وسرقا هاتفه المحمول تحت تهديد السلاح الأبيض.



