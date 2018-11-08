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حوادث

تجديد حبس عاطلين سرقا هاتف مهندس بمصر القديمة

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 06:52 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
اسلام مقلد
أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بتجديد حبس عاطلين، ١٥ يوما على ذمة التحقيق في اتهامهما بسرقة هاتف مهندس تحت تهديد السلاح.

البداية كانت أثناء تفقد قوة أمنية من مباحث قسم مصر القديمة الحالة الأمنية بمنطقة الكورنيش، حيث استمعت القوات لاستغاثة أحد الأشخاص، وأكد أن شخصين يستقلان دراجة نارية أدلى بأوصافهما، قاما باستيقافه وسرقا هاتفه المحمول تحت تهديد السلاح الأبيض.

وبتتبع خط سير هروب المتهمين تم ضبطهما وبحوزتهما الهاتف المحمول ملك المعتدى عليه، وهما "محمد . ح" 23 سنة، عاطل، وسبق اتهامه فى 4 قضايا، و"محمد.م" 25 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى 7 قضايا متنوعة، وبإحضار المجنى عليه تعرف عليهما واتهمهما بالسرقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة.
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