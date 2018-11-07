حزب مستقبل وطن بالفيوم يختتم دورته التدريبية والتثقيفية.. صور

اختتمت اليوم الدورة التدريبية والتثقيفية التي عقدت بحزب مستقبل وطن تحت رعاية المهندس عبد القادر الجارحي الأمين العام لحزب مستقبل وطن.



صرح بذلك الدكتور أحمد حسني أمين التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن بالفيوم والذي تحدث عن الاتيكيت السياسي وشارك اليوم في الدورة اللواء محمد شرابي أمين شئون العضوية الذي تحدث عن أهمية الاختيار لعضوية الحزب وضرورة تمثيل الشباب والمرأة في العضوية.



وتحدث الدكتور تهامي قطب أمين مساعد التنظيم عن المدونة السياسية لحزب مستقبل وطن , ومدى ملاءمة المدونة لبرنامج الحزب.



كما شاركت يسرا الروبي أمين مساعد شباب الجمهورية عن ضرورة مشاركة الشباب في العمل السياسي.