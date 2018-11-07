راموس يواصل مسيرة الدم ويتسبب في إصابة خطيرة للاعب فيكتوريا بلزن..فيديو

تسبب سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد في إصابة خطيرة للاعب فيكتوريا بلزن التشيكي خلال المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب سترونكوفي، ضمن مباريات الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا.



وشهدت الدقيقة 13 من المباراة تدخلًا عنيفًا من جانب راموس، تجاه لاعب فيكتوريا بلزن، ميلان هافيل، بعدما قام المدافع الإسباني بضربه بالكوع، ليتسبب في إصابة لاعب الفريق التشيكي بـ نزيف بالأنف.



وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم الريال برباعية نظيفة .

