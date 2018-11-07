أول مصرية تحترف رياضة كمال الأجسام: اللبس ليس له علاقة بالإغراء

قالت بطلة كمال الأجسام دينا عبد المقصود، الحائزة على الكأس الذهبية بأوكرانيا في لعبة كمال الأجسام، إن اللبس المخصص لرياضة كمال الأجسام مثل اللبس المخصص لرياضة السباحة وقريب لرياضة التنس، معقبه: «الاتحاد إللي بيختار اللبس مش إحنا إللي بنختاره».



وأضافت خلال تصريحات تليفزيونية عبر فضائية "On E"،: «اللبس من الثوابت في اللعبة مالناش دخل فيها»، مؤكده: «اللبس مالوش أي علاقة الإغراء».



وأشارت الحائزة على الكأس الذهبية بأوكرانيا في لعبة كمال الأجسام: «اتقالي إن لعبة كمال الأجسام تتعارض مع فكرة الأنوثة، بس ماكنتش بشغل بالي، وكان فيه ناس بتشجعني وتدعمني، وإللي كانوا بينتقدوا مش رياضيين بعيدين كل البعد عن الرياضة».



