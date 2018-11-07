هدي زكريا: الحكومات تولي اهتماما كبيرا بالشباب لعلاج مشاكلها

قالت هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع السياسي والعسكري، إن حكومات العالم تولي اهتماما كبيرا بجيل الشباب؛ لعلاج المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا أنها قرأت في كتاب "علم الاجتماع- القوميات" الشهير، عن تطوير الدول الأوروبية التي أخذت تعد الأبناء وتغرس الهوية القومية للأطفال فوق سن الـ5 أعوام.



وأوضحت هدي خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية ريهام الديب في برنامج "مصر النهاردة" المذاع على فضائية الأولى، أن الدول الأوروبية سعت لتعزيز الهوية القومية داخل جميع أبنائها، مؤكدا أن النشيد الوطنى وتحية العلم لديها مثل قداسة الصلاة داخل الكنيسة.



وأشارت أستاذ علم الاجتماع، إلى أن الأزمة التي تواجهها الدولة المصرية، هي محاولة قتل الحس الوطني والهوية لدى الأجيال الجديدة.