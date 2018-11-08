خبير اقتصادي يطالب الحكومة بتهيئة البيئة التكنولوجية لتنفيذ مبادرة الرئيس

طالب الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، الحكومة بتهيئة البيئة التكنولوجية في مصر لضمان نجاح مبادرة الرئيس السيسي لتدريب 10 آلاف شاب مصري وأفريقي، علوم برمجة التطبيقات والألعاب الإلكترونية.





وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تدريب الشباب على التكنولوجية الحديثة مع ضعف إمكاناتهم المادية في الحصول على مقومات هذه التكنولوجية من أجهزة حاسوب متطورة وخدمات إنترنت ذات جودة عالية وأسعار مناسبة يعوق تعظيم الاستفادة من المبادرة.





وطالب الخبير الاقتصادي، الحكومة، بوضع خطة تنفيذية على أسس واقعية لتنفيذ مبادرة الرئيس بما يحقق أقصى إفادة حقيقية من المبادرة لتدريب الشباب على علومه برمجة التطبيقات والألعاب الإلكترونية وتحقيق عوائد اقتصادية عالية من هذا المجال.





ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن علوم الحاسب الآلي وصلت إلى 86 علما متخصصا في مجالات تكنولوجية متفرعة، لابد للالتفات لها والانتباه إلى أهمية متابعة هذا التطور الرهيب لتحقيق الاستفادة والتطور المنشود.