أبو العينين: مصر ستحقق مركزا مرموقا في السياحة.. الجميع يشهد بما تم في الجزء الأمني.. وربنا يحمي المصريين والرئيس السيسي

رجل الأعمال محمد أبو العينين:

ربنا يحمي المصريين والرئيس السيسي

الانطباع هائل عن السياحة فى مصر

الجميع يشهد بما تم فى الجزء الأمني بمصر

افتتاح المتحف الكبير سيرفع حجم السياحة

مصر ستحقق مركزا مرموقا فى السياحة

قال رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للجمعية البرلمانية المتوسطية، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، خلال المشاركة في بورصة لندن الدولية للسياحة WTM المُنعقدة حاليًا فى العاصمة البريطانية، إن الانطباع هائل عن السياحة فى مصر، موضحًا أن الجميع يشهد بما تم فى الجزء الأمني.وأضاف "أبو العينين" خلال تقرير تمت إذاعته ببرنامج «على مسئوليتى» على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن الطلب العالمي بالكامل سيعود لمصر وبأضعاف، مؤكدًا أن هذا من وجهة نظره وأكد أن الله أعطى لمصر ثروة كبيرة، وأن الجميع يتغنى بجمال البحار، والرمال البيضاء التي تتمتع بها مصر.وأوضح أبو العينين أن الجميع شهد ما تم فى شرم الشيخ من إنجازات وكشف أن مشكلات الطيران أصبحت تتحسن وهناك رحلات مباشرة من الدول الخارجية لشرم الشيخ.وأشار إلى أن إن الجميع من دول العالم يشعر بالمتعة فى البحار المصرية، وأنه سعيد بما تم فى المؤتمر وما تم التوقيع عليه من اتفاقيات تخدم السياحة المصرية.وأكد أن افتتاح المتحف الكبير أصبح يسوق على مستوى العالم، مؤكدا أن هذا الخبر سيرفع حجم السياحة فى مصر، وأن العام المقبل ستشهد مصر نسبة عالية من السياحة .ودعا رجل الأعمال محمد أبو العينين، أن يحمى الله مصر والمصريين وأن يحمي الرئيس عبد الفتاح السيسي وطالب أبو العينين، المواطنين بعدم القلق، موضحا أن مصر ستحقق مركزا مرموقا فى السياحة.وأشار إلى أن الأرقام التى كنا نتغنى بها بأن هناك 14 مليارا أو 15 مليار دولار من السياحة كانت متواضعة، لكن الرقم الطبيعى أن يكون هناك 30 أو 40 مليار دولار.وكشف أن عودة السياحة ستعيد معها الصناعات وتقديم خدمات للمصريين، وأشاد بما تقوم به وزيرة السياحة رانيا المشاط، مؤكدا أنها نشيطة جدا لأنها تقوم بالرد على جميع الأسئلة، ولديها برنامج قوى.