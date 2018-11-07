ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

بائعة الخضار تكشف تفاصيل لقائها مع محافظ دمياط: جابت حقى.. فيديو

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 10:59 م
بائعة الخضار
بائعة الخضار
هاني حسين
كشفت كريمة حمدان، بائعة الخضار، كواليس وتفاصيل لقائها مع محافظ دمياط منال عوض، على خلفية إهانتها من قبل موظفي الحي وسحب عربة الخضار وإلقاء الخضار على الأرض.

وقالت "حمدان " في حوارها مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" قالت لي جبتلك حقك من اللي ظلموكي والجميع يخضع للتحقيق، وسيتم توفير مكان خاص لي في السوق".

وتابعت:" فوجئت بانتشار الصور على مواقع التواصل الاجتماعي وتواصلت معي برلمانية بمجلس النواب وأكدت لي أنها ستستعيد حقي"، مضيفة:" لجنة من المحافظة وفرت لي مكان في حديقة داخل السوق، ورجعولي العربية والميزان بتاعي".
loading...

ترشيحاتنا

تصريح جديد من محافظ دمياط حول واقعة بائعة الخضار وتتوعد المخطئ

تريبل إتش يدخل المستشفى بعد إصابة بالغة في الذراع

عزة مصطفى تكشف تفاصيل رسالة محمد صلاح لـ نحاتة المنيا.. فيديو

الحكومة تقرر تحصيل رسوم جديدة نظير جمع القمامة بالمحافظات

فنانون قدموا اختراعات خدمت البشرية.. مايكل جاكسون فى القائمة.. صور

الداخلية تتخذ قرارا عاجلا لتفادي الأزمات المرورية.. فيديو

أحمد موسى: قطر ضحكت أمريكا بتكريم إرهابي واستضافته على أراضيها

خفض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية الأيام المقبلة.. فيديو

الدرندلي ومرتجى يشاركان سيدات الأهلي في التتويج بالبطولة العربية

بعد ظهور بسمة بوسيل الأخير.. أسرار رشاقة المشاهير بعد الولادة.. صور

تحول جذري في الموقف الأمريكي من بشار الأسد

شاهد.. دموع رشيدة أول فلسطينية مسلمة في الكونجرس وسط زغاريد أنصارها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهور بسمة بوسيل الأخير.. أسرار رشاقة المشاهير بعد الولادة.. صور

63 % نسب الإشغال السياحي بالبحر الأحمر.. والألمان في الصدارة

روبي تظهر بلوك جديد على طريقة منة شلبي .. صور

حقيقة انتهاء الخلاف بين غادة عبد الرازق ورانيا يوسف

محمد حسن نجم أراب أيدول فى ضيافة صدى البلد .. صور

فيديو

تامر عبد المنعم يكشف كواليس الصلح مع محمد فؤاد.. فيديو
بائعة الخضار تكشف تفاصيل لقائها مع محافظ دمياط: جابت حقى.. فيديو
أشهر مقدمي البرامج فى الـ CNN يشيد بالسياحة المصرية.. فيديو
وزيرة السياحة البلغارية: أشعر برغبة غير عادية لزيارة مصر.. فيديو
محمد أبو العينين: ربنا يحمي المصريين والرئيس السيسي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟