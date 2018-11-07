بائعة الخضار تكشف تفاصيل لقائها مع محافظ دمياط: جابت حقى.. فيديو

كشفت كريمة حمدان، بائعة الخضار، كواليس وتفاصيل لقائها مع محافظ دمياط منال عوض، على خلفية إهانتها من قبل موظفي الحي وسحب عربة الخضار وإلقاء الخضار على الأرض.



وقالت "حمدان " في حوارها مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" قالت لي جبتلك حقك من اللي ظلموكي والجميع يخضع للتحقيق، وسيتم توفير مكان خاص لي في السوق".



وتابعت:" فوجئت بانتشار الصور على مواقع التواصل الاجتماعي وتواصلت معي برلمانية بمجلس النواب وأكدت لي أنها ستستعيد حقي"، مضيفة:" لجنة من المحافظة وفرت لي مكان في حديقة داخل السوق، ورجعولي العربية والميزان بتاعي".