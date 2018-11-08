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محافظات

القومي للسكان بالشرقية: تعاون بين مؤسسات الدولة للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 04:41 ص
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محمد الطحاوي
أكد أبو زيد عطية، مدير المجلس القومي للسكان فرع الشرقية، أن هناك تعاونًا بين المجلس والمديريات الصحية ومجالس المدن والأوقاف والكنيسة وجمعيات المجتمع المدني للتوعية بأهمية التنظيم الأسري من خلال توفير الخدمات التي تتناسب مع الزيادة السكانية.

وأضاف "عطية"، أن أهداف الخطة التنفيذية للمجلس تتمثل في العمل على تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة بوحدات الرعاية الأساسية وتنفيذ زيارات بالعيادات المتنقلة للمناطق المحرومة وقوافل صحة إنجابية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.

وأشار مدير المجلس القومي للسكان، إلى أن العمل على رفع قدرات ومهارات مقدمي الخدمة طبقًا للمعايير المحددة والمتفق عليها من خلال تنفيذ دورات تدريبية على أساسيات العمل في تنظيم الأسرة وعقد لقاءات جماهيرية لتقليل الفجوة بين المعرفة والممارسة وتنظيم ندوات توعية بنوادي المرأة وزيارات منزلية لزيادة عدد المنتفعات بخدمات تنظيم الأسرة، وكذلك العمل على دمج القضايا السكانية في العملية التعليمية في نوعياتها المختلفة بتنفيذ ندوات بالمدارس الثانوية العامة والفنية للتوعية بالمفاهيم الصحية والدينية والمهارات الأساسية وعقد ندوات ولقاءات بالكنائس والمساجد للتوعية بخطورة المشكلة السكانية.

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