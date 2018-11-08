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اقتصاد

أكينومي أديسينا: مصر رقم 1 على مستوى أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 12:37 ص
الدكتور أكينومى أديسينا،
الدكتور أكينومى أديسينا، رئيس البنك الأفريقى للتنمية
محمد يحيي
أشاد الدكتور أكينومى أديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، وخاصة تحسن مناخ الاستثمار الذى جعل مصر رقم 1 على مستوى أفريقيا فى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وفق ما أعلنه "بنك راند ميرشانت"، مؤخرًا بما يعزز الثقة فى الاقتصاد المصري، فى ظل المشروعات الضخمة التى نفذتها مصر خلال الأربع سنوات الماضية فى مجال البنية الأساسية والتى ساهمت فى تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات.

وأعرب عن سعادته بالعمل فى شراكة قوية مع الحكومة المصرية للمساعدة فى دعم اقتصادها وتعزيز النمو وتحسين مستوى معيشة المواطن، مشيرًا إلى أنه لدى بنك التنمية الأفريقى حاليًا 30 مشروعًا فى مصر بقيمة 2.8 مليار دولار.

وأكد أمادو هوت، نائب رئيس البنك الأفريقى للتنمية لشئون الطاقة، اهتمام البنك بالمساهمة الفعالة وتقديم كل سبل الدعم للتوسع في مشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة فى مصر.

وذكر أن البنك الأفريقى للتنمية، أطلق مبادرة السوق الأفريقية للطاقة، من أجل إزالة العقبات أمام استثمارات القطاع الخاص فى هذا المجال، وجذب استثمارات جديدة به.

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