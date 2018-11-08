فرحة الشناوي: مصممون على إعادة مكتبة مصر العامة مصدرا للإبداع

أكدت الدكتورة فرحة الشناوي، عضو مجلس أمناء مكتبة مصر العامة، ومقرر المجلس القومى للمرأة، أن محافظ الدقهلية الحالي يملك رؤية شاملة لتطوير المحافظة في مختلف المجالات، مضيفة أننا مصممون على أن تعود مكتبة مصر العامة مصدرًا للإبداع، وأن تزخر قاعاتها بالأنشطة التي تهدف إلى تدعيم قوة مصر الناعمة في الثقافة والفنون وكذلك تقديم كافة التسهيلات للمبدعين في مختلف مجالات الإبداع الفني والثقافي.





جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس أمناء المكتبة بعد إعادة تشكيله مساء أمس الأربعاء.





من جانبه أكد الدكتور كمال شاروبيم، أهمية عودة عادات القراءة والاهتمام بالكتاب مع ضرورة إمداد المكتبة بالتكنولوجيا الحديثة واستغلال بنك المعرفة المصري لتوسيع مدارك الباحثين والمهتمين بالعلوم والثقافة.



