أهل المحافظة: إعلان الرئيس السيسي أسوان عاصمة للشباب الإفريقي بشرى خير لتنميتها وانفتاحها على القارة السمراء كليا.. ويجذب السياحة الإفريقية والعربية لعروس الصعيد

محافظة أسوان عروس الجنوب والبوابة الجنوبية لمصر

شباب محافظة أسوان:

أهمية خاصة لابد من استثمارها بالشكل المطلوب

توفير فرص عمل حقيقية للشباب الأسوانى

جذب السياحة الإفريقية والعربية لعروس الصعيد



تعد محافظة أسوان عروس الجنوب والبوابة الجنوبية لمصر تتميز بشمسها الساطعة ودفء جوها في الشتاء ، وتحظى أسوان باهتمام متواصل من الدولة وهو الذى ظهر بوضوح فى إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس عن أن مدينة أسوان ستكون عاصمة للشباب الإفريقي للعام 2019 ، بجانب اختيار الرئيس أسوان لاستضافة منتدى الشباب العربى والأفريقى العام القادم ، وهو الذى يأتى إستكمالًا لما أعلنه الرئيس من قبل فى يناير 2017 باعتبار أسوان عاصمة للاقتصاد والثقافة الإفريقية.



وفى سبيل التعرف على ردود أفعال هذا الإعلان الهام رصدت " صدى البلد " بعض أراء الشباب فى هذا الإطار حيث يقول مجدى سيد - شاب حاصل على بكالوريوس تجارة بأن إعلان الرئيس بأن تكون مدينة أسوان عاصمة لشباب أفريقيا يمثل أهمية خاصة لابد من استثمارها بالشكل المطلوب حيث أن ذلك سيساهم فى وضع أسوان فى بؤرة اهتمام متواصل من أجهزة الدولة لتنميتها والنهوض بها ، ويساهم فى إحداث نقلة كبيرة بها لتنفتح أسوان على الدول الإفريقية ، ونأمل بأن يساهم ذلك فى إقامة مشروعات كبرى على أرض أسوان تدر الخير على أهلها وتعمل على توفير فرص عمل حقيقية للشباب الأسوانى.



فيما قال أحمد مصطفى المرشد السياحى بأن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي أسوان مدينة للشباب الإفريقي وإقامة منتدى الشباب العربي والإفريقي بها سيساهم فى جذب السياحة الإفريقية والعربية لعروس الصعيد ، كما سيجعل منها قبلة لإستضافة المهرجانات والمناسبات المختلفة الفنية والثقافية ليكون ذلك بمثابة نوع من الدعاية الترويجية للسياحة العالمية بالشكل المطلوب.



بينما أشار محمد محمود بأن هذا الإعلان سيساهم بدوره فى مزيد من توطيد العلاقات مع الدول الإفريقية بالقارة السمراء ، وخاصة فى ظل وجود منافذ برية مثل قسطل وآرقين ، وأيضًا منافذ نهرية مثل ميناء السد العالى شرق لتكتمل هذه المنظومة بزيادة الحركة التجارية وأيضًا السياحية على أرض أسوان.



بينما قال المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة بأن مدينة أسوان الجديدة ستشهد إنشاء أول وأكبر مدينة رياضية إفريقية بمصر، ومستهدف أن تكون أول مدينة إفريقية رياضية متكاملة وأكبر مدينة رياضية فى مصر تحت مسمى المدينة الإفريقية الرياضية وخاصة بعد موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الإسكان على طلب هيئة المجتمعات العمرانية بتخصيص مساحة بمحافظة أسوان لوزارة الشباب والرياضية حيث أن المشروع يقع مطل على الطريق الصحراوى الغربى بمدخل أسوان ، وتبلغ مساحة المدينة الرياضية نحو 500 فدان وتهدف المدينة الرياضية إلى إنشاء صرح رياضى متكامل يجذب عدد من السائحين سواء من الدول الإفريقية أو الأجنبية.



وتابع أحمد رشاد بأن هناك مخططا لإنشاء فنادق داخل المدينة الرياضية لإقامة واستضافة الرياضيين المصريين والأفارقة والأجانب بإعتبارها منطقة جذب سياحى حيث أنه مخطط أيضًا أن تكون مدينة رياضية متكاملة تحتوى على عدد من المنشآت الرياضية الخاصة بجميع الألعاب ، وإستضافتها لكافة المحافل والمناسبات والفعاليات الدولية والأفريقية والمحلية سواء الرياضية أو الثقافية .



فيما وجه اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ على اختياره أسوان لتكون عاصمة لشباب أفريقيا للعام 2019.



وأشار إبراهيم إلى أن ذلك يأتى استكمالًا لما أعلنه الرئيس من قبل فى يناير 2017، باعتبار أسوان عاصمة للاقتصاد والثقافة الإفريقية، وهو الذى يؤكد أن جوهرة النيل الساحرة وبوابة مصر لأفريقيا تقع فى بؤرة إهتمام الدولة التى تسعى لإحداث تنمية شاملة على أرضها باستثمار المقومات السياحية والثقافية والإقتصادية، بالإضافة إلى الإستفادة من الثروات الطبيعية وموقعها الفريد ، فضلًا عن تمتعها بالبنية الأساسية من الطرق الطولية والعرضية والموانئ البرية والنهرية والمطارات نحو أفريقيا.



وأكد المحافظ أن إختيار الرئيس عبد الفتاح السيسى أسوان لإستضافة منتدى الشباب العربى والأفريقى العام المقبل؛ سيكون إضافة كبيرة وغير مسبوقة لأسوان والتى ستستعد له من الآن فى مختلف مجالات العمل العام، مناشدًا كافة فئات المجتمع الأسوانى بالتعاون وتضافر الجهود مع الجهات التنفيذية لإظهار أسوان بالصورة الحضارية والجمالية المطلوبة.



وأضاف المحافظ بأن تفاعل الشباب الأفريقى والعربى وتبادل الثقافات والمعرفة بين الشباب هو ما يهدف إليه الرئيس السيسى دائمًا لتعميق مفهوم التواصل وترسيخ أواصر المحبة من أجل الوصول إلى أجيال من شباب المستقبل وخلق عالم يسوده السلام والقواسم المشتركة الثقافية والعلمية.



وطالب اللواء أحمد إبراهيم الجهات المعنية بتقديم مقترحاتها وأفكارها من أجل رفع كفاءة البنية الأساسية والخدمية وتطوير وتجميل وتشجير مدينة أسوان بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى بأنها ستكون عاصمة للشباب الأفريقى لعام 2019 ، بجانب ضرورة إستثمار الطرق والشوارع الرئيسية وأيضًا المساحات الفارغة في تركيب الإعلانات المضيئة طبقًا لقواعد التنسيق الحضارى.



وقال عادل النور رئيس الجالية السودانية بأسوان، إن قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، بجعل أسوان عاصمة للشباب الإفريقي، ضمن توصيات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، نابع من اهتمام القيادة السياسية فى مصر بالجنوب الإفريقى وتوجيه الاهتمام الثقافى والاقتصادى والسياسى والفكرى وغير ذلك بالأشقاء في القارة السمراء.



وأشار إلى أن أسوان ليست فقط بوابة مصر الجنوبية، ولكنها مركزًا محوريًا هامًا بالنسبة لمصر فى رؤيتها نحو قارة أفريقيا، مضيفا بأن توجه الحكومة المصرية نحو أسوان خلال الفترة الأخيرة يؤكد على دلائل التنمية المتوقعة بعد إطلاق الرئيس السيسى على أسوان وصف عاصمة الاقتصاد والثقافة الإفريقية، وعاصمة الشباب الإفريقى ، وكلها مؤشرات تؤكد أن أسوان تأخذ وضعها الطبيعى ومن الممكن أن تكون فى السنوات القادمة مركزا تجاريا واقتصاديا وسياحيا دوليا.