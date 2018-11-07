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فن

شاهد.. الأفيش الأول لمسلسل قيد عائلي

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:07 م
صدى البلد
سمر سعد
طرح المنتج ريمون مقار، الافيش الاول لمسلسله الجديد "قيد عائلي" على صفحته على فيسبوك.

وبدأ المخرج تامر حمزة منذ ايام تصوير مشاهد دوره في مسلسل "قيد عائلى"، وجرى تصوير المشهد رقم 35 من الحلقة العاشرة.

وتدور أحداث المسلسل في 45 حلقة، وينتمى العمل إلى نوعية الدراما الاجتماعية الصادمة التى تناقش العديد من المشاكل الأسرية التى تحدث بسبب إغراءات المال والسلطة.

"قيد عائلى" بطولة ما يقرب من 30 نجمًا، وهو من تأليف محمد رجاء، وميشيل نبيل، إخراج تامر حمزة، وإنتاج ريمون مقار، ومحمد محمود عبد العزيز.
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