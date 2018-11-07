نجم الأهلى السابق يضع الخلطة السحرية للتعامل مع الترجى فى رادس.. فيديو

كشف محمد فاروق نجم النادى الأهلى السابق، طريقة تعامل النادى الأهلى فى المباراة النهائية التى ستقوم يوم الجمعة مع فريق الترجي التونسي، مؤكدا أن النادى الأهلى مطالب فى جميع المباريات بالحصول على البطولات.



وأضاف خلال حواره، برنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى أحمد موسى، إن أجواء النهائيات يكون لها شكل مختلف، موضحا ان هذه البطولة أمل للاعبين وللجماهير.



وأشار إلى أن لاعبى الأهلى يتمتعون بخبرات كبيرة، أن الاهلى لن يفرط فى أى بطولة، كاشفا أن نتيجة الاهلى فى مصر مريحة والأهلى يمتلك الخبرات الكثيرة.



وأكد أن الجمهور التونسي بشكل عام مثقف ويحب اللعبة الحلوة، وعلى اللاعب عندما ينزل الى أرض الملعب ألا يسمع سوى صوت المدرب وزملائه فقط .



وتابع: الضغوط على الأهلي مستمرة لكنه قادر على حسم البطولة والأهلي لن يفرط فى بطولة إفريقيا بعد الوصول للنهائيات.

