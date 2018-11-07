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أخبار البلد

وزيرة الصحة: تعافي معظم مصابي حادث المنيا.. و6 حالات منتظر خروجهم غدا

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:15 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تعافي معظم مصابى حادث المنيا الإرهابي، مشيرة الى خروج 6 حالات صباح غدا، بعد تحسن حالتهم الصحية من مستشفى الشيخ زايد التخصصي، ليتبقى 8 حالات تحت العلاج وحالتهم مستقرة.

جاء ذلك خلال زيارتها للمصابين، مساء اليوم الأربعاء، بمستشفى الشيخ زايد التخصصي.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى وجود 3 من المصابين بالرعاية المركزة لكن حالتهم مستقرة تماما، ولا يوجد أي منهم على جهاز تنفس صناعي حاليا، لافتة إلى خروج حالة منهم غدا من الرعاية لغرفة بالقسم الداخلى بعد تحسن حالتها.

ولفتت وزيرة الصحة إلى خروج حالتين غدا من المستشفى بعد تحسن حالتهما، موضحة أنه هناك 4 حالات أخرى من المنتظر خروجهم أيضا غدا، لكن سيتم الإبقاء عليهم بالمستشفى نظرا لوجود ذويهم بالمستشفى مراعاة للجانب الاجتماعي لهم، مؤكدة أن الجانب الاجتماعي عامل هام ويجب مراعاته.

واطمأنت وزيرة الصحة والسكان، خلال زيارتها على المصابين بالمستشفى، الذين اشادوا بالخدمة الطبية المقدمة لهم، ووجهت الوزيرة الشكر لكل الأطقم بالمستشفى.

وذكرت وزيرة الصحة والسكان، أن هذه الزيارة هى الثالثة لها للمستشفى للتأكد أن المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدة أنه منذ وصول المصابين للمستشفى والجميع يعمل على قدم وساق لتوفير الخدمة الطبية، مشيرة إلى أنه تم تشكيل فرق من الأطباء النفسيين على رأسهم أمين عام الصحة النفسية، وبإشراف أستاذ الطب النفسي، الدكتور أحمد عكاشة، لتوفير الدعم النفسي لهم حتى بعد خروجهم من المستشفى.
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