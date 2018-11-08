نائب وزير الزراعة ومحافظ الدقهلية يفتتحان المزرعة السمكية ببحيرة المنزلة.. ويتفقدان مصنع أعلاف الأسماك ومجزر اللحوم.. محرز: الحكومة حريصة على تحسين مستوى العاملين بمهنة الصيد

- نائب وزير الزراعة ومحافظ الدقهلية يفتتحان المزرعة السمكية ببحيرة المنزلة

- محرز ومحافظ الدقهلية يتفقدان مصنع أعلاف الأسماك ومجزر اللحوم - محرز: الحكومة حريصة على تحسين مستوى العاملين بمهنة الصيد - شاروبيم: إنتاج اللحوم في مقدمة اهتمامات الحكومة





افتتحت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة السمكية يرافقها الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية أمس الأربعاء المزرعة السمكية الجديدة ببحيرة المنزلة.





أكد شاروبيم أن بحيرة المنزلة تتميز بأنواع الأسماك فيها، وأضاف أننا بالتعاون مع هيئة الثروة السمكية نعمل على مضاعفة الإنتاج بالبحيرة وأشار الى أن المحافظة توفر كل الدعم اللازم لصيادي السمك وأصحاب المزارع.





وأضاف أن الدولة وليس المحافظة وحدها تعمل على رفع كفاءة بحيرة المنزلة، واننا نقوم بتطهيرها وزيادة مساحتها بإزالة التعديات وتطوير أدوات الإنتاج.





من جهة أخرى أشار شاروبيم إلى بذل كل الجهود لرفع إنتاجية البحيرة وفتح أسواق جديدة على مستوى المحافظة لتغطي كافة المنافذ والمجمعات لتلبية احتياجات السوق المحلي على أن يتم تصدير الفائض للخارج.





من جانبها أكدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة على دعم الوزارة الكامل لتطوير بحيرة المنزلة وتوفير الدعم اللازم لرفع كفاءتها، واشارت ان تطويرها جزء من المشروع القومي للتطوير.





كما زار محافظ الدقهلية، والدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، مصنع أعلاف الأسماك لبحيرة المنزلة ، وتفقدا خلالها خطوط الإنتاج.





وأكد شاروبيم بذل مزيد من الجهد لزيادة إنتاج الأعلاف بالقطاع الخاص والحكومي، مشيرا إلى العمل على زيادة عدد خطوط الإنتاج لزيادة كميات الأعلاف المنتجة.





من جانبها، قالت نائب وزير الزراعة إنه ليس من المنطقي أن يكون هناك مصنع للأعلاف بكامل معداته وعماله، ولا ينتج سوى 50% من طاقته الإنتاجية، لافتة إلى أن وزارة الزراعة ستعمل على توفير كل الدعم للمحافظة لتشغيل مصنع الأعلاف بكامل طاقته وتغطية الطلب المتزايد من الأسماك والأعلاف.





وكذلك قام شاروبيم ومحرز بتفقد مجزر اللحوم بالمنزلة .





وقال محافظ الدقهلية إننا نوفر كل الدعم اللازم لتطوير كافة المجازر بالمحافظة، وأن الدولة لديها خطة طموحة لتطويرها وتوفير احتياجات كافة المجازر وذلك حرصا على سلامة اللحوم المعروضة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، موضحا أن مجزر المنزلة يعد الرابع من حيث الترتيب على مستوى المحافظة، وتم ادراجه ليتم تطويره خلال الأشهر المقبلة.





ووجه شاروبيم لسكينة الحسيني رئيس مركز ومدينة المنزلة بمتابعة حالة النظافة بالمجزر ورفع أي تراكمات قمامة في محيطه للحفاظ على نظافة المكان وسلامة اللحوم من التلوث.





من جانبها أكدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة ان هناك أولويات لتطوير المجازر حيث سيتم تطوير المجازر الأكثر احتياجا لعملية التطوير والأكثر عددا في ذبح الرؤوس.





وأخيرا تفقد محافظ الدقهلية ترافقه الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة إحدى مزارع الأبقار بالمنزلة خلال زيارتهما أمس الاربعاء للمدينة.





وقال شاروبيم إن إنتاج اللحوم في مقدمة اهتمامات الحكومة مشددا على أهمية أن يعمل الجميع داخل المزرعة للحفاظ على نظافة المكان وانه لابد من اتباع إجراءات دقيقة في نقل الأعلاف والماشية ووضع آليات في دخول الأسواق لمنع انتقال الأمراض بين الماشية.





وأضاف محافظ الدقهلية ان مديرية الطب البيطري بالمحافظة تقوم بتحصينات دورية ضد مختلف الأمراض حفاظا على الثروة الحيوانية.





وأكدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة على أهمية نظافة المكان والماشيه بالمزارع قبل عمليات الحلب حفاظا على نظافة الحليب وسلامة الأبقار، وشددت على أهمية تسجيل كافة الماشية بالرقم التأميني، وأضافت أنه يتم إقامة مشروع جديد للتلقيح الصناعي مجانا.





وأكدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة أن الحكومة حريصة على الاهتمام بالبحيرات المصرية وتنميتها، لتعظيم الناتج الإجمالي منها وتحسين مستوى العاملين بمهنة صيد الأسماك.





وقالت "محرز"، في مؤتمر عقدته مع الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية أثناء زيارتهما لبحيرة المنزلة، إنه لابد من حسن استغلال المزرعة السمكية التي تزيد مساحتها عن ألف فدان، مشيرة إلى أنه سيتم استخدام آليات جديدة في إنتاج الأعلاف والأسماك.





من جانبه أعرب شاروبيم عن سعادته البالغة بما شاهده من إنتاج سمكي بالبحيرة، معبرا عن أمله في مضاعفة الإنتاج من الأسماك والأعلاف لتصل إلى أربعة وخمسة أضعاف لتكوين فائض يتم تصديره للخارج.



