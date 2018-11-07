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المصرية الفائزة بالكأس الذهبية في كمال الأجسام توجه رسالة للبنات

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:14 م
صدى البلد
محمد القاضي
وجهت بطلة كمال الأجسام، دينا عبد المقصود، الفائزة بالكأس الذهبية في أوكرانيا في اللعبة، رسالة إلى البنات في مصر.

وقالت، خلال تصريحات عبر فضائية "On E"،: «على كل بنت أن تحلم وتسعى؛ علشان تحقق هدفها، مهما كانت التعليقات والانتقادات السلبية، متبصش لحاجة غير إن حلمها يتحقق».

وأضافت: «اتقال لي إن لعبة كمال الأجسام تتعارض مع فكرة الأنوثة، بس ماكنتش بشغل بالي، وكانت فيه ناس بتشجعني وتدعمني، واللي كانوا بينتقدوا؛ مش رياضيين، وبعيدين كل البعد عن الرياضة».
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