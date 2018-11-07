المصرية الفائزة بالكأس الذهبية في كمال الأجسام توجه رسالة للبنات

وجهت بطلة كمال الأجسام، دينا عبد المقصود، الفائزة بالكأس الذهبية في أوكرانيا في اللعبة، رسالة إلى البنات في مصر.



وقالت، خلال تصريحات عبر فضائية "On E"،: «على كل بنت أن تحلم وتسعى؛ علشان تحقق هدفها، مهما كانت التعليقات والانتقادات السلبية، متبصش لحاجة غير إن حلمها يتحقق».



وأضافت: «اتقال لي إن لعبة كمال الأجسام تتعارض مع فكرة الأنوثة، بس ماكنتش بشغل بالي، وكانت فيه ناس بتشجعني وتدعمني، واللي كانوا بينتقدوا؛ مش رياضيين، وبعيدين كل البعد عن الرياضة».