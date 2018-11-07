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بائعة الخضار تفجر مفاجأة بخصوص أزمتها مع مجلس مدينة رأس البر.. فيديو

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:23 م
بائعة الخضار
بائعة الخضار
هاني حسين
روت كريمة حمدان، بائعة الخضار المتجولة بسوق 63 العمومى برأس البر، تفاصيل أزمتها مع مسئولي مجلس مدينة رأس البر في محافظة دمياط، قائلة:" جوزي بيفرش في السوق منذ 22 عاماً، ونزلت أساعده في الشغل منذ 5 سنوات، وحملات المرافق تريدنا أن نرحل من مكان وقوفنا، ولكننا لا نمتلك مكاناً آخر نذهب له". 

وأضافت "حمدان " في حوارها مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، قائلة: "رئيس المجلس رفض وقوفنا في السوق، وفور علمي بأن حملة المرافق متواجدة في السوق جريت وخبيت العربية في شارع جانبي بجانب السوق، ولكن موظفي الحي وصلوا لها، ولما شافني رئيس المجلس وأنا بجري قال لموظفي الحي «هاتوها».

وتابعت:" رئيس مجلس المدينة زقني برجله وشد العربية بالعافية، وبعد ماخدوا العربية رئيس مجلس المدينة قال للموظفين اقلبوا العربية".
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