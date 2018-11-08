انطلاق الدعاية الانتخابية لاتحاد طلاب جامعة القاهرة.. اليوم

أكد شادى محمد رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، إعلان الجامعة للكشوف النهائية للمرشحين بانتخابات اتحاد الطلاب.





وأوضح "شادى"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن اليوم، الخميس ستنطلق الدعاية الانتخابية لكل مرشح بجميع كليات الجامعة بعد أن تم الإعلان عن أسماء المرشحين بالكشوف النهائية.





وتم إعلان الكشوف المبدئية الأحد الموافق 4 نوفمبر، ثم تم تلقى الطعون وفحصها على مدار يومين، ثم إعلان الكشوف النهائية أمس الأربعاء، وتبدأ الجولة الأولى من الانتخابات يوم الأحد الموافق 11 نوفمبر.





ويتم انتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات فى 13 نوفمبر، ويتم انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات فى 14 نوفمبر على أن يتم انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه وأمناء اللجان على مستوى الجامعة فى 15 نوفمبر القادم.