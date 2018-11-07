مختار مختار: نستعد بشكل جيد لمواجهة الزمالك الصعبة في الدوري

أكد مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي ، على صعوبة مباراة فريقه أمام الزمالك، فى إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل على إستاد السلام الدولي.





وقال مختار مختار في تصريح مساء الأربعاء، إن فريقه استعد جيدًا للقاء السبت المقبل، رغم الغيابات التي يعاني منها خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها معاذ الحناوي، إلى جانب ضغط المباريات، الذي تسبب في إرهاق العديد من اللاعبين.



