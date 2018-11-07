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رياضة

مختار مختار: نستعد بشكل جيد لمواجهة الزمالك الصعبة في الدوري

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:24 م
مختار مختار
مختار مختار
محمد رشاد
أكد مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي ، على صعوبة مباراة فريقه أمام الزمالك، فى إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل على إستاد السلام الدولي.

وقال مختار مختار في تصريح مساء الأربعاء، إن فريقه استعد جيدًا للقاء السبت المقبل، رغم الغيابات التي يعاني منها خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها معاذ الحناوي، إلى جانب ضغط المباريات، الذي تسبب في إرهاق العديد من اللاعبين.

وأضاف مختار: أن الزمالك فريق مميز ولديه عناصر جيدة في صفوفه ويقوده جهاز فني قدير، وكلا الفريقان سيخوضان اللقاء بحذر شديد نظرا لصعوبة المباراة، خاصة أن فريق القلعة البيضاء يرغب في المحافظة على صدارة الدوري برصيد 23 نقطة، وبفارق أربع نقاط فقط عن الإنتاج صاحب المركز الرابع وفي جعبته 19 نقطة وسيدخل اللقاء وهو يرغب في تحسين وضعه للعودة للمنافسة على قمة المسابقة المحلية.
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