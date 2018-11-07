ارتفاع كبير لأسهم الحشيش في كندا بعد مطالبات بتقنينه بالولايات المتحدة

ارتفعت أسهم "الحشيش" في كندا اليوم بعد تحرك عدة ولايات أمريكية لتشريع تداوله أثناء انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.



وقالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن جورج أركوس، الرئيس التنفيذي لشركة "فيرانو هولدنجز" ، التي أطلقت لتدعيم أصول الحشيش قال: "نعتقد اليوم أن الولايات المتحدة في المكان الذي كانت فيه كندا قبل 24 شهرا.. تقنين القنب بمثابة منارة مشتركة للمستقبل غير البعيد".



وأضاف أن "المستثمرين كانوا يعتقدون أن هناك إفراطا في توقع قيمة أسهم القنب (الحشيش) قبل تقنينه بجميع أنحاء كندا، لكنها ارتفعت أكثر من المتوقع مع اقتراب التقنين ودخوله حيز التنفيذ"، مما يشير إلى أن الولايات المتحدة ستتجه نحو التقنين خلال العامين المقبلين.



وأصبحت كندا ثاني بلد في العالم، بعد أوروجواي، في إضفاء الشرعية وتنظيم استهلاك وحيازة وبيع وزراعة الحشيش في 17 أكتوبر. وصاحب القرار موجة من الاستثمار في الصناعة الناشئة ما أدى إلى مكاسب مالية هائلة، قارنها البعض بطفرة الإنترنت في التسعينيات.

