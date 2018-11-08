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تعليم

حملة للكشف المبكر عن مرضى سرطان الثدي بجامعة القاهرة

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 06:46 ص
صدى البلد
عمر سلامة
أعلنت جامعة القاهرة عن تنظيم حملة للكشف المبكر عن مرضى سرطان الثدي تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.

وأشارت الدكتورة أمانى رفعت مديرة المكتبة المركزية بجامعة القاهرة، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن الحملة تقام بجوار المكتبة المركزية بالاشتراك مع الإدارة العامة للمشروعات البيئية التابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبالتعاون مع وزارة الصحة وذلك بداية من الأسبوع القادم.

يذكر أن المكتبة المركزية أعلنت فى وقت سابق عن تنظيم مسابقة ثقافية لطلاب جامعة القاهرة لتلخيص الكتب بجوائز مالية للمراكز الأولى.
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