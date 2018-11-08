مؤسسة أم حبيبة تحتفل بتخريج 135 شابا وفتاة بأسوان.. صور

احتفلت مؤسسة أم حبيبة بتخريج دفعة جديدة من خريجى مركز التعليم المستمر ومركز التعليم الفنى والتدريب المهنى ضمن برنامج تنمية مهارات شباب أسوان الذى تنفذه المؤسسة بالتعاون مع مؤسسة الأغاخان والحكومة الكندية شملت تخريج 135 شابا وفتاة وتسليمهم الشهادات المعتمدة باجتياز البرامج التدريبية.





حيث تم تخريج 94 طالبا وطالبة ممن نجحوا فى إجتياز برامج التدريب فى مجالات عدة منها الإدارة واللغة الانجليزية والمحادثة وأساسيات الإلتحاق بسوق العمل والتوجيه الوظيفي ، بالإضافة إلى تخريج 41 طالبا وطالبة ممن اجتازوا دورات الكهرباء والطاقة الشمسية فى مجال التعليم الفنى والمهنى ومنحهم شهادات معتمدة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة.





وشارك فى توزيع الشهادات على الخريجين شمس على مدير عام مؤسسة أم حبيبة ، وإيمان عمران ممثل الشؤون الدولية الكندية وسفارة كندا بالقاهرة ، ومحمد عبد الوهاب ممثل وزارة القوى العاملة فى أسوان ، ووفاء بخيت مدير مشروع تنمية مهارات شباب أسوان.





من جانبها أكدت إيمان عمران ممثل الشئون الدولية الكندية وسفارة كندا بالقاهرة خلال كلمتها فى الجلسة الإفتتاحية للحفل أن الحكومة الكندية فخورة بتقديم الدعم لمؤسسة أم حبيبة ومؤسسة الآغاخان فى برنامج تنمية مهارات شباب أسوان لأنه من المشروعات التى تعمل على تأهيل الشباب للالتحاق بسوق العمل.





بينما أكد محمد عبد الوهاب، مدير القوى العاملة بأسوان، على الدور الذي تلعبه وزارة القوى العاملة بالتعاون مع مؤسسة أم حبيبة فى تأهيل وتنمية مهارات الشباب فى أسوان للالتحاق بسوق العمل فى المحافظة .





كما شهد الحفل تخريج الدفعة الأولى من البرنامج التدريبى للطاقة الشمسية والذي يتضمن تدريب مكثف مدته نحو 90 ساعة تتوزع ما بين المقررات النظرية والتدريبات العملية على أحدث المعدات والآلات للمساعدة في تأهيل الشباب للالتحاق بالعمل فى المشروعات القومية الرائدة في مجال الطاقة الشمسية وهي أحد المجالات الصاعدة في محافظة أسوان.





ويخطط مركز التعليم المستمر لتقديم البرامج التدريبية العامة والمتخصصة خلال الفترة المقبلة، ومنها دورات اللغة الإنجليزية العامة والمتخصصة لقطاعات التمريض والمحادثة والتخطيط والإدارة والتمويل والتسويق الاليكترونى، بالإضافة إلى دورة تدريبية لاكتساب مهارات إعداد السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الشخصية وتدريبات المسار الوظيفي، بالإضافة إلى دورات تدريبية متخصصة للمعلمين والمعلمات والممرضات والممرضين.





كما يقوم مركز التعليم الفنى والتدريب المهنى بتنظيم دورات متخصصة في مجال الكهرباء والتركيبات والطاقة الشمسية والسلامة المهنية لكافة الشباب في أسوان من الإناث والذكور في الفئة العمرية من 16-35 سنة ولن يقتصر تقديمها في مركز التدريب الفني والمهني بالمحمودية بل سيتم تقديمها في مركز الكفاية الإنتاجية بكوم أمبو ومدينة أسوان حيث تم تجهيز ورش تدريبية وفقًا للمعايير الدولية في تدريب الكهرباء والطاقة الشمسية.



