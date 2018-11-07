مهندس بمشروع كاتدرائية ميلاد المسيح يكشف أهم تحديات عملية البناء

قال المهندس شريف النارخ، مدير مشروع كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الكنيسة يصل طولها إلى 150 مترا في عرض 40 مترا، والذي يمثل تحديا كبيرا في عملية البناء، خاصة مع عدم وجود أي أعمدة في منتصف تلك المسافة.



وأوضح النارخ خلال لقاء تلفزيوني مصور مذاع على فضائية الأولى، أنهم اتجهوا لاستعمال الشدات الخرسانية التي تقوم برفع السقف عوضا عنه الأعمدة، مضيفا أنهم انتهوا من جميع الأعمال الخرسانية خلال يناير الماضي بها فيها القبة.



وأشار مدير مشروع الكاتدرائية، إلى أن القبة تعد الأكبر في الشرق الأوسط والتي تصل إلى ارتفاع 40 مترا، و تعادل ضعف كاتدرائية العباسية من حيث المساحة.