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رياضة

وزارة الرياضة تطالب الأوليمبية المصرية بسداد ١٠ ملايين جنيه.. مستند

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:37 م
صدى البلد
ريهام بكير
أرسلت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحى خطابا رسميا إلى اللجنة الأوليمبية المصرية، تطالبها فيه برد أكثر من 10 ملايين جنيه لصندوق تمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب.

ويعد هذا المبلغ ضمن تكاليف دورة الألعاب الاوليمبية بـ "ريو دي جانيرو 2016" ، ودورات ميرسين وبتسوانا والكونغو ونانينج وباكو.

وطالبت الوزارة في خطابها ، برد هذه المبالغ إلى الصندوق واجراء تحقيق لمعرفة المتسبب فى عدم رد هذه المبالغ طوال هذه الفترة إلى صندوق تمويل الأهلى.
وزارة الرياضة تطالب الأوليمبية المصرية بسداد ١٠ ملايين جنيه.. مستند
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