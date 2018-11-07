مستقبل وطن يناقش تطوير الأداء الإعلامي للحزب في كفر الشيخ.. صور

عقدت أمانة الإعلام بحزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ برئاسة الكاتب الصحفي عمرو سعدة، اليوم، اجتماعًا مع هيئة مكتب أمانة الإعلام على مستوى المحافظة؛ لبحث آليات العمل وتطوير الأداء الإعلامي للحزب خلال الفترة المقبلة في إطار مدونة السلوك الحزبي.



وناقش الاجتماع تفعيل الدور الإعلامي الإيجابي لأمانات الإعلام للحزب بالقرى والمدن والمراكز بما يعكس أنشطة وفعاليات الحزب في الشارع وما يقدمه من أجل المواطن، وكذلك الخطة الإعلامية للاستعدادات الخاصة بتغطية الانتخابات الشعبية المحلية على مختلف مستوياتها.



وأكد أمين عام الإعلام بحزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، على أهمية التصدي للشائعات المغرضة خاصة التي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الدور الإعلامي البناء بتوضيح المعلومات الصحيحة للمواطنين للحفاظ على وحدة وسلامة الوطن.