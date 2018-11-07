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مرجان: لاعبو الأهلي يجيدون التعامل مع الضغط وهدفهم التتويج بالبطولة

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:35 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي، إن الفريق خاض تدريبا اليوم بتونس نافيا مواجهة الأهلي أي مشكلات في تونس.

وتابع مرجان خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الجانب الأمني جيد جيدا، العلاقة بين الأهلي والترجي قوية والرياضة مهمتها الأولى التقريب بين الشعوب».

وأضاف المدير التنفيذي للأهلي «لدينا طموح كبير بالفوز بالبطولة والروح المعنوية للبعثة مرتفعة جدا» مشيرا إلى أن هناك اجتماعا فنيا سيعقد غدا بحضور مسؤولين أمنيين ومسؤولين من الاتحاد الأفريقي للتنسيق بشأن المباراة والجوانب الأمنية.

وأردف مرجان «الجمهور التونسي اتشال على الراس في مصر، وإجراءات التفتيش في ملعب برج العرب كانت في منتهي الانضباط، وأتمنى أن نرى ذلك في تونس»، مؤكدا أن لاعبي الأهلي محترفون ولديهم القدرة على التعامل مع الضغط، وهدفهم الأوحد تحقيق حلم المصريين وجمهور الأهلي بالتتويج بالبطولة.

وأكد المدير التنفيذي للأهلي أن السفارة المصرية تدعم البعثة بشكل كبير،لافتا إلى أن إلغاء الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" العقوبة التي أقرها على الترجي بشأن عدد الجماهير التي ستحضر النهائي لن يفرق كثيرا مع الأهلي.
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